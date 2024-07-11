Оккупанты разрушили дом отца Екатерины Кистень в Киеве.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Слуга народа" Екатерина Кистень рассказала, что массированный обстрел Украины 8 июля, коснулся и ее семьи. Вражеская ракета разрушила квартиру отца знаменитости.

Кистень поделилась страшными кадрами уничтоженной квартиры в своем Facebook. Россияне ударили ракетой по многоэтажке в Голосеевском районе столицы, где живет родной человек артистки.

"8 июля. Страшный день. Мою семью это тоже коснулось. На этих снимках разрушена квартира моего отца. Киев, Голосеевский район", - подписала жуткие фотографии Кистень.

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К счастью, папа звезды не пострадал. Более того, мужчина, несмотря на то, что оккупанты забрали у него жилье, старается не падать духом. Чтобы поддержать отца, Екатерина обратилась к поклонникам за помощью. Она попросила украинцев помочь ее родному человеку отстроить квартиру. Дело в том, что сама актриса пока не может помочь папе, ведь уже несколько лет живет в Канаде.

"Главное, что мой папа жив! И сейчас он, как и всегда, держится бодро, потому что вечный оптимист. Но я знаю, как ему сложно. Раньше я никогда о таком не писала. Но раньше никогда такого не случалось, поэтому требует моего действия. Я просто откровенно прошу о помощи", - призвала артистка.

К слову, 8 июля дом известного украинского музыканта Николая Пацюка также разрушила российская ракета. Певец показал кадры своего уничтоженного жилья.

Напомним, ранее Екатерина Кистень ответила, почему у нее нет детей.

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