Анна Саливанчук рассказала о своем идеале мужчины.

Известная украинская актриса, звезда фильма "Свингеры" и сериала "Сваты" Анна Саливанчук впервые за долгое время рассказала о своей личной жизни. Артистка ответила, свободно ли ее сердце после развода с мужем-нардепом.

Как известно, знаменитость 8 лет состояла в браке с депутатом Александром Божковым. Пара сообщила о разводе в этом году, однако отношения они разорвали еще в мае 2023 года. Экс-супруги воспитывают двух сыновей Глеба и Никиту.

Как призналась Саливанчук, сейчас ее сердце свободно. Однако она добавляет, что уже готова снова встретить любовь и построить новые отношения. По словам Анны, рядом с собой она хочет видеть сильного мужчину, который будет заботиться и оберегать ее.

"У меня желание, чтобы рядом было плечо, на которое я могу (положиться - УНИАН), стать маленькой Аничкой, просто закрыть глаза и ничего не бояться, просто помолчать", - поделилась звезда.

Сейчас Анна, хоть и готова к новым отношениям, но целенаправленно искать мужчину не хочет. Актриса считает, что будущий избранник появится в ее жизни, когда это будет нужно.

"Считаю, что это должна быть судьба. Потому что, когда девушки бегают за мужчиной, ищут, я считаю, это не чувства", - убеждена Саливанчук.

Напомним, ранее Анна Саливанчук впервые назвала причину развода с нардепом после 8 лет брака.

Вас также могут заинтересовать новости: