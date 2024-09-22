Рита Бурковская объяснила, почему решила стать на защиту государства.

Украинская актриса, звезда фильмов "Видение бабочки", "Супруги ДаДа", "Между теней" Рита Бурковская пополнила ряды ВСУ. Артистка ответила, кто повлиял на ее решение стать военной.

Рита сообщила об этом в своем Instagram. По словам 35-летней актрисы, она уже приняла присягу на военную службу. Женщина опубликовала черно-белую фотографию, на которой показалась в военной форме.

В подписи она отметила, что с первых дней полномасштабного вторжения активно работала в медиа. Однако звезда говорит, что решила взять большую ответственность на себя и стать на защиту страны. На ее решение повлияла руководитель медицинской службы Третьей штурмовой бригады Виктория Ковач. Услышав ее мысли во время одного из интервью, Бурковская почувствовала, что должна пополнить ряды военных.

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"Не знаю, что принесет мне мое решение, но точно знаю, что в это историческое время, это единственно правильное решение и я рада, что наконец его приняла и имею честь служить среди лучших. Мне тоже очень хочется сниматься в кино, тусоваться, заниматься своими делами, но сейчас это не очень актуально. Я уверена, что еще будет кино в моей жизни и люди, которые мне близки по ценностям и истории которых меня затронут и других тоже. Хочется быть с теми, кто себя не жалеет и способен быть в реальности и с ней работать. Ну и с теми, кто меня вынесет после всего", - написала кинозвезда.

Напомним, ранее родной брат Кристины Соловий пополнил ряды ВСУ. Об этом сообщила его звездная сестра и рассказала о будущей службе мужчины.

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