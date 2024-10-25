Артур Логай признался, есть ли у него бронь от мобилизации.

Популярный украинский актер, звезда сериалити "Киев днем и ночью" Артур Логай высказался о мобилизации в Украине. Знаменитость ответил, почему не пополнил ряды ВСУ и есть ли у него бронирование от военного призыва.

В начале полномасштабного вторжения артист начал заниматься волонтерством. Он активно помогает пострадавшим от войны украинцам и украинским защитникам на фронте. По словам Артура, он обновил свои данные в ТЦК и стоит на воинском учете.

Сейчас актер, кроме съемок в сериалах и фильмах, также играет в Киевском академическом театре драмы и комедии. Там он получил бронирование от мобилизации.

При этом Логай отмечает, что при условии получения повестки, он не будет убегать и не будет скрываться от сотрудников ТЦК. Более того, кинозвезда планирует самостоятельно выбрать подразделение, в котором будет служить, и решить, какие задачи выполнять на фронте.

"Сейчас у меня есть бронирование от театра. Бежать я не буду, я не буду бегать и кричать. Во-первых, я не буду ждать, если мне не продлят бронь, то я буду искать себе место, а не убегать от буса (ТЦК - УНИАН). То есть я, в принципе, уже знаю, куда бы я хотел. Два варианта: Третья отдельная штурмовая бригада или "Азов", - отметил Артур.

Что известно об Артуре Логае

Первый актерский опыт артист получил во время съемок в сериалити "Киев днем и ночью", где он сыграл бабника, который несмотря ни на что идет к своей цели. Первым полнометражным фильмом, в котором актер сыграл роль колдуна стала картина "Чаклунки".

Кроме того, Логай снимался в сериалах "Коп з минулого", "Великі Вуйки", "Спіймати Кайдаша", "Дім Бобринських". Сейчас он также развивает совместный с женой бизнес - бренд одежды.

Напомним, ранее Артур Логай признался, что пытался покончить с собой. Артист рассказал, когда это произошло и что стало причиной намерений совершить самоубийство.

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