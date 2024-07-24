Анна Саливанчук шокировала поклонников фотографией.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук показалась с синяками на руке. Звезда фильма "Свингеры" рассказала, что с ней произошло.

Выяснилось, что синяки на руке знаменитости, - это следствие ее недавней травмы. Актриса вместе с сыновьями поехала на отдых в Хорватию, где во время прогулки она упала и травмировала руку. Удар был настолько сильным, что она несколько часов не могла пошевелить рукой без сильной боли.

Травмы оказались несерьезными. Саливанчук обошлась легкими ушибами и растяжением связок в районе грудной клетки. Также Анна вывихнула правую руку, на которую в больнице ей накладывали гипс.

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Сейчас актриса чувствует себя лучше. В своем Instagram она рассказала, что ей уже сняли гипс, но травмированная рука все еще не восстановилась до конца. Звезда опубликовала жуткий кадр, на котором показала синяки на руке.

"Я сняла гипс перед тем, как отправляться в Венецию, потому что с ним я бы вообще не смогла вести автомобиль. Но без него тоже трудно, потому что рука еще не имеет силы. Я даже коробку передач не могу переключать, вела левой рукой и переключала тоже левой", - поделилась знаменитость.

Напомним, ранее Анна Саливанчук показала старшего сына и рассказала о его первой награде. Актриса поделилась кадрами с последнего звонка мальчика.

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