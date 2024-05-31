Актриса поделилась кадрами с последнего звонка мальчика.

Известная украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук показалась на школьной линейке старшего сына Глеба. Она рассказала, какую важную вещь вручили мальчику.

Глеб окончил второй класс в одной из столичных школ. Звездная мама пришла на праздник сына и поделилась фотографиями с последнего звонка. В особенный день актриса поддержала сына и надела вышиванку, как и он.

"2-й класс закончен. Впереди еще 10. Родители держимся", - отметила звезда.

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Также Саливанчук показала, как проходило торжественное завершение учебного года. Глеб вместе с одноклассниками пели гимн Украины и танцевали на школьном дворе. По словам Анны, ее тронул момент, когда дети выступали под композицию группы "Вопли Видоплясова" "Мы растем".

"Когда наши дети поют "незламні, рушимі - завжди єдині", слезы не останавливаются. В какие страшные времена мы живем", - написала знаменитость.

Также актриса рассказала о важной вещи, которую получил сын. Мальчику вручили желто-зеленый пояс и он был очень рад этому.

"Посмотрите, какое счастье на лице", - добавила Саливанчук.

Напомним, ранее Анна Саливанчук рассказала, из-за чего ссорится со своими детьми.

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