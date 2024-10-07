Алла Кудлай ответила, какое отношение у нее к артистке.

Народная артистка Украины Алла Кудлай, которая также является крестной мамой известной певицы Насти Каменских, высказалась о своей крестнице. Знаменитость ответила, поддерживает ли связь с исполнительницей во время войны.

Как известно, Каменских после начала полномасштабного вторжения выехала за границу и лишь иногда приезжает в Украину. Звезда за последние два года попадала в несколько скандалов. В частности, Анастасия, несмотря на войну, продолжает петь на русском, а также она отказалась называть себя исключительно украинской певицей.

Кудлай ранее не хотела говорить о крестнице и давать оценку ее поступкам. Однако на этот раз она призналась, что продолжает слушать композиции Каменских и является поклонницей ее творчества. Среди всех украинских звезд Алла Петровна выделила только Настю и больше, по ее словам, фаворитов у нее нет.

Артистка признается, что они поддерживают связь с крестницей. Обычно они общаются по телефону. А также Кудлай продолжает общаться с мамой Каменских Лидией.

"Мне нравится (из украинских певцов - УНИАН) Настя Каменских. Лида звонила мне и Настя тоже раньше немножко", - поделилась Алла Петровна.

В то же время отвечать на вопрос, когда они в последний раз виделись с Настей, Кудлай не стала, как и делиться другими подробностями их общения.

Напомним, ранее Настя Каменских озадачила сеть признанием. Звезда сказала, что "разбила сердце своего экса", намекая на разрыв с Потапом. Она снова подогрела слухи о разводе с рэпером.

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