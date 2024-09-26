'Я разбила сердце своего экса': Настя Каменских озадачила признанием

Ей давно приписывают развод с Потапом.

Украинская певица Настя Каменских недавно обратилась к своим подписчикам с интригующим вопросом, касающимся личных отношений.

"Кто из вас чувствует, что любовь – самая большая зависимость? А кто хоть раз возвращался к бывшим? Скоро расскажу еще одну интересную историю..." – написала Настя, подогревая интерес подписчиков.

Интересно, что она пообещала поделиться захватывающей историей, не раскрывая заранее, о чем именно пойдет речь.

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Пост был дополнен фрагментом нового клипа, где Каменских предстала в мини-платье на фоне гольф-поля.

"Розы красные, фиалки голубые. Я разбила сердце своего экса, но все еще зависима от тебя", – поет Каменских.

Стоит отметить, что артистке давно приписывают развод с мужем Алексеем Потапенко, более известным как Потап. Более того, блогер Богдан Беспалов рассказывал о том, что у Каменских есть новый молодой человек, с которым она живет за границей.

А вот Потапу приписывают роман с экс-подругой Насти - Анной Андрийчук. По словам Беспалова, именно с Андрийчук Потап изменял Каменских, а она не смогла этого простить.

Напомним, ранее Настя Каменских вернулась в Киев и показала свою звездную куму.

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