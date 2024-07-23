Алла Кудлай ответила, осуждает ли украинских артистов, которые продолжают петь на русском.

Народная артистка Украины Алла Кудлай, которая является крестной мамой певицы Насти Каменских, высказалась об исполнительнице. Она объяснила, как относится к украинским звездам, которые до сих пор выступают с русскоязычным репертуаром.

У Кудлай четкая проукраинская позиция, она общается и исполняет песни исключительно на украинском языке. Чего нельзя сказать о ее звездной крестнице. Недавно Каменских попала в скандал из-за своих взглядов. В частности, артистка заявила, что не будет отказываться от русскоязычных хитов, и будет исполнять их на сцене.

Алла Петровна отметила, что осуждает певцов, которые продолжают петь на русском. Она убеждена, что рано или поздно за свои поступки придется ответить всем.

"Это их личное дело. Конечно, осуждаю, но это их дело. Пусть решают так, как они хотят. Отвечать всем придется за совершенные такие вещи", - заявила исполнительница.

Однако о своей крестнице, которая как раз входит в список таких артистов, Кудлай высказываться отказалась. Она говорит, что для нее это очень "болезненная тема" и добавляет, что почти не общалась с Настей за время полномасштабного вторжения. Певица отметила, что "это личное дело" Каменских, на каком языке петь.

"Давайте я не буду на это отвечать. Это для меня болезненный вопрос... Какая разница? Я не хочу и все!" - резко сказала Кудлай.

Напомним, ранее Настя Каменских нахамила известной журналистке. Артистка отказалась отвечать на вопросы медийщицы.

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