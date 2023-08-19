Актриса чудом не пострадала, ведь планировала идти в центр города.

Украинская актриса Наталка Денисенко пережила очень страшный момент. Она отправилась вместе с сыном в Чернигов, а сегодня туда прилетела вражеская ракета.

Звезда "Крепостной" показала в Stories, что они прятались от взрывов в подъезде многоквартирного дома. Актриса и ее сын слышали взрыв, им было страшно.

"Мы в Чернигове только что пережили такой взрыв... Дети испугались очень... Баллистика... Попадание возле центра города, Драмтеатра... Вероятно, есть погибшие", - написала Денисенко.

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После этого актриса рассказала, что собиралась идти в центр на прогулку. Ее спасло чудо. Денисенко долго собиралась, а потому задержалась дома. Именно поэтому она и ее сын не оказались на месте "прилета".

"Мы собирались идти сюда гулять. Но я долго собиралась и взрыв мы застали дома. Очень много погибших и раненых. Обломки разлетелись по всему центру!" - рассказала актриса.

Кровавый удар по Чернигову - что известно

Утром оккупанты ударили по мирному городу. Россияне запустили ракеты по центру Чернигова. Зеленский уже жестко отреагировал на атаку, он отметил, что РФ должна проиграть в этой войне, чтобы победила жизнь.

Напомним, ранее УНИАН уже сообщал, что украинские звезды с ненавистью отреагировали на ракетный удар по Чернигову.

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