Артисты не сдерживают эмоций, ведь не могут оправиться от трагедии.

Украинские звезды отреагировали на ракетный удар по Чернигову. Сегодня оккупанты ударили по центру мирного города, россияне убили и ранили немало людей. Что о них думают артисты - читайте ниже.

Леся Никитюк

Известная телеведущая не стала подбирать слов. Она назвала россиян "проклятыми террористами" и отметила, что очень сочувствует семьям погибших. Никитюк очень расстроена.

"Чернигов. Вражеская ракета, посреди белого дня, да еще и в такой праздник. Проклятые террористы продолжают убивать... Мои соболезнования семьям пострадавших, близким и родным всех, кто погиб. Держись, Чернигов. Держись, Украина", - написала Никитюк.

Видео дня

Владимир Дантес

Певец рассказал, что совсем недавно он ездил в Чернигов. Артист бывал в центре города. А сегодня туда прилетела российская ракета, убившая мирных украинцев.

"Просто трэш, просто жесть", - поделился эмоциями Дантес.

Надя Дорофеева

Певица отметила, что в прошлом году выступала в центре Чернигова. Она отметила, что россияне будут гореть в аду за каждого убитого украинца. Дорофеева искренне сочувствует всем, кто пострадал в результате очередной атаки оккупантов.

"Очередной террористический акт против мирного населения. Выходной, церковный праздник, центр города. Сотни людей вокруг. Черниговский музыкально-драматический театр, где в прошлом году был мой концерт... Один из самых эмоциональных в туре. Мы до сих пор не знаем официальных данных, сколько погибших, но за каждую жизнь они будут гореть в аду. Мои соболезнования всем, кто пострадал, и семьям погибших", - написала певица.

Оля Полякова

Певица тоже показала жуткий момент "прилета" ракеты. Полякова не стала сдерживаться, она лишь спросила, когда наконец передохнут все русские. Певица очень зла и огорчена.

"Чернигов! Центр города! Дети. Господи, закончи с этими рашистскими уродами!" - написала Полякова.

Кристина Соловий

Певица, которая недавно ездила к военным и поддерживала их своим творчеством, не стала сдерживать злость. Она показала скриншот из Telegram-канала активиста Сергея Стерненко, в котором сообщалось о погибших и раненых в Чернигове.

"Мрази русские", - написала Соловий.

Напомним, ранее также появилась реакция Софии Ротару. Она тоже прокомментировала удар оккупантов по Чернигову.

Удар по Чернигову - что известно

Как уже сообщал УНИАН, сегодня, 19 августа, российские оккупанты устроили очередной ракетный удар. В этот раз страна-агрессор решила бить по Чернигову. Оккупанты попали по центру, где было немало людей.

В результате удара погибли по меньшей мере 7 человек , среди которых - 6-летний ребенок. Также известно, что немало людей получили травмы. Сообщается о по меньшей мере 42 пострадавших.

Вас также могут заинтересовать новости: