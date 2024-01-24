Женщине было плохо несколько дней.

Украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно просила о помощи у своих подписчиков, чтобы они посоветовали ей хороших врачей в Будапеште, рассказала что же стало причиной ее отравления и почему именно в Австрии ей стало плохо.

"Когда-то нам казалось, что за границей очень крутая и качественная медицина. Но это пока ты не попадешь в больницу где-то в Австрии. Именно так со мной случилось. Мы решили с мужем после Яремче и Буковеля еще и туда поехать с лыжами на несколько дней. Так вот, съев австрийского сыра горгонзола, я почувствовала себя плохо. Видимо таки где-то проклятая плесень подействовала", - рассказала Ольга.

А дальше обратилась в местную больницу, где становилось только хуже.

Видео дня

"От рвоты и слабости я уже не могла держаться на ногах. Мне сделали анализ крови, капельницу с электролитами. Не более. Хотя анализы требовали более серьезной терпаии и немедленно. Легче мне не становилось, а на просьбу уколоть что-то действенное против тошноты и давления (которое у меня скакало 150-170), просто разводили руками", - добавила Сумская.

Тогда они с мужем приняли решение ехать домой, а по дороге заехали в Будапешт. Поэтому актриса и писала пост-просьбу, чтобы ей посоветовали найти там украинских врачей. И они нашлись, правда, все равно состояние звезды кино не улучшилось. Тогда Ольга поехала дальше в Ивано-Франковск, где специалисты спасли ее.

Напомним, Ольга Сумская рассказывала, что украинские врачи поставили ей диагноз острый болевой синдром в животе с диспепсическими расстройствами и выраженными явлениями интоксикации. Однако смогли подобрать правильное лечение и уже через несколько дней выписать из больницы.

Вас также могут заинтересовать новости: