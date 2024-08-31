Певица рассказала об авантюре, которую они придумали с коллегой.

Загадочная певица Klavdia Petrivna больше года выпускала песни, которые быстро становились хитами, анонимно. Поклонники предполагали, что под большими шляпами скрывается украинская артистка Маша Кондратенко, а сама исполнительница подогревала эти слухи.

Накануне, 30 августа, Klavdia Petrivna впервые показала свое лицо. Это произошло во время ее первого сольного концерта во Дворце Спорта в Киеве. Звезда предстала на публике без кимоно, масок и очков. Инкогнито-артистка действительно очень похожа на Кондратенко, но это не она.

Несмотря на то, что Klavdia Petrivna выступала перед аудиторией в очках, можно заметить, что предположение фанатов, что в образе загадочной исполнительницы выступает молодая львовянка Соломия Опрышко, оправдались.

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Более того, во время концерта Klavdia Petrivna спела на сцене вместе с Марией, чем также подтвердила, что коллега не причастна к загадочной знаменитости. Артистки исполнили свою песню "Їде дах", которую выпустили в начале августа.

Кондратенко впервые объяснила, почему долгое время выдавала себя за Klavdia Petrivna. Оказалось, что инкогнито-исполнительница и Маша являются близкими подругами. Еще в начале карьеры с Klavdia Petrivna они придумали авантюру, но не стала раскрывать какую именно.

Вероятно, речь шла о том, что Кондратенко будет подогревать слухи, что именно она Klavdia Petrivna. Певица говорит, что до последнего будет тянуть интригу, пока ее коллега сама не расскажет, кем она является на самом деле.

"Это наша с Клавдией Петровной тайна, наша общая авантюра. Ей предшествовала интересная история, которая произошла, как раз когда мы подружились. Мы совместно нашли классный творческий коннект и, думаю, через несколько лет я захочу рассказать об этом во всех деталях. Но пока мы сохраняем интригу и даем простор для фантазии аудитории", - рассказала Мария в интервью для "ТиКиїв".

К слову, Klavdia Petrivna известна песнями "Знайди мене", "Я щаслива", "Хто ти", "Імператори", "Барабан".

Напомним, ранее Klavdia Petrivna спела с известной группой и показала свое лицо.

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