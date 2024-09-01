Таинственная певица предстала перед поклонниками без масок.

Главная загадка украинского шоубизнеса Klavdia Petrivna 30 и 31 августа дала первые сольные концерты в киевском Дворце Спорта. Исполнительница впервые обратилась к поклонникам и полностью показала свое лицо.

Певица, чья карьера стремительно пошла вверх, а каждая новая песня становилась хитом, более года скрывала лицо. Поклонники делали немало предположений, кто же может скрываться под большими шляпами.

Klavdia Petrivna, как и обещала, раскрыла все карты во время своих выступлений. В первый день звезда появилась на сцене без масок, но выступала в очках, а в конце второго концерта показала свое лицо полностью.

Артистка общалась с фанатами только с помощью соцсетей, но во время своего появления на сцене, она сделала публичное заявление. В частности, на втором концерте знаменитости на сцене включилось видео с речью Klavdia Petrivna.

Певица призналась, что долго думала, стоит ли ей раскрывать лицо, ведь тогда интрига потеряется, но она решилась на этот шаг. Артистка исполнила песню "Я тобі брехала" и предстала перед зрителями без привычной большой шляпы.

"Я читала каждый ваш комментарий, и старалась прислушиваться абсолютно ко всем. И случилось так, что очень логично, я запуталась. Поэтому во время поедания дельных советов от дельных людей, во время глубоких размышлений, я в конце концов решила, критику оставляю критикам, а я пойду своей дорогой. Когда-нибудь увидимся в последний раз. А сейчас я для вас, а вы для меня здесь, без масок, шляп и украшений", - сказала звезда.

Стоит указать, что долгое время в сети предполагали, что певица-инкогнито, которая выступает в образе Klavdia Petrivna - это 18-летняя львовянка Соломия Опрышко. Хотя и Klavdia Petrivna не назвала свое настоящее имя на концертах, но ее внешний вид подтвердил слухи.

Напомним, ранее Маша Кондратенко призналась, почему выдавала себя за Klavdia Petrivna.

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