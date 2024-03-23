Это было еще в 2016 году.

Известный украинский певец Tom Soda когда-то мечтал попасть на российскую "Фабрику звезд". Даже после того, как ему отказали на онлайн кастинге, он решил не сдаваться и отправился на автобусе в Москву.

В интервью УНИАН артист признался, что за один день пребывания в Москве понял, что это не его и он не хочет там находиться.

"Это был 2016 год. Провел там один день. Понял, что это не мое. За день я услышал, наверное, раз 100: "А вы из Украины? Ой, вы такие бедненькие", "вы такие несчастненькие", "мы так вам сочувствуем"", - говорит артист.

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По его словам, Москва очень поражает совковой ментальностью. Поэтому он не увидел там перспектив для себя.

"На тебя смотрят как в террариуме каком-то и воспринимают словно животное. Так, как будто ты приехал поразвлекать людей, которые на какой-то другой ступени эволюции. Им нужен был человек, на котором они отыгрывают всю эту "повестку", а я не хочу быть Ани Лорак или Лободой, чтобы они мной закрывали эту дыру - украинский певец на российской сцене", - добавил Tom Soda.

Напомним, ранее певец Tom Soda рассказал, как отрекся от России.

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