Он говорит, что одна поездка в Попасную разделила его жизнь на до и после.

Популярный украинский певец Tom Soda до большой войны сотрудничал с российским лейблом, однако после поездки в Попасную он навсегда отказался от всего российского.

В интервью УНИАН он рассказал, что многие наши артисты сотрудничали с россиянами, и он также. За это артист чувствует ответственность.

"Еще до 24 февраля 2022-го мы вели коммуникацию с московским лейблом Archer music о сотрудничестве и авторстве песен. Он же сотрудничал и с Alekseev, а в РФ с Бузовой, Биланом. Уже после того, как в 2019-м я посетил Попасную в Донецкой области, моя жизнь разделилась на "до" и "после". Когда мы возвращались домой, то едва не погибли. Тогда я твердо решил, что больше не буду иметь дел с российским шоубизом", - рассказал Артем Карпенко (настоящее имя певца, - УНИАН).

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Сейчас Tom Soda, по его словам, вообще не следит за российским шоу-бизнесом, потому что считает это циничным.

Также он рассказал, почему в свое время в Украину ездили российские звезды. Он говорит, что причина в дешевой и качественной артистории.

"Надо понимать, что 90% российского шоу-бизнеса до полномасштабной войны делало контент в Украине. Весь украинский продакшн работал на 90% на российский рынок. Это и написание песен, съемки клипов, фотосессии. Среди таких артистов Анита Цой, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Николай Басков и многие другие из тех, кто превратился в отвратительных пропагандистов", - добавил певец.

Чем известен Tom Soda

Tom Soda - украинский певец, композитор, поэт, режиссер. Участник национального отбора песенного конкурса "Евровидение", телевизионных шоу "Караоке на майдане" и "X-Фактор".

В 2022 году, после деоккупации Киевщины, Tom Soda присоединился к благотворительному фонду "ЗА МИРНОЕ НЕБО", который чинит разрушенные войной дома на самых пострадавших участках страны.

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