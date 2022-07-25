Певица показала свой дом, в котором поселила беженцев.

Самая богатая певица Украины Камалия сейчас вместе с супругом, пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром и детьми находится в Лондоне.

В своем роскошном доме она поселила 16 беженцев, и даже успела дать интервью британскому изданию The Telegraph. Так, певица впустила в свой дом журналистов и показала им свое имение.

Журналист издания пришел в шок от увиденного. Он рассказал в Instagram, что в доме Камалии везде стоят золотые стулья с леопардами. Также там есть большие круглые бархатные стулья, маленькие диваны, длинные диваны, шезлонги. И только лишь в одной комнате он насчитал 56 подушек.

При этом супруг певица отметил, что сейчас роскошь им не важна. Переоценка ценностей у них произошла после полномасштабного вторжения России в Украину.

Также Захур отметил, что его супруга очень сильная женщина: "Все всегда думали, что Камалия так расточительна, экстравагантна. Она оказалась очень сильной. И в 2014 году отказалась от выступлений в России. А с 24 февраля она перестала говорить по-русски в знак протеста. Я не боюсь Путина. Мне на него плевать".

Напомним, ранее Камалия призналась, обращался ли к ней за помощью Зеленский.

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