Певица открыла секрет.

Украинская певица Камалия дала интервью Славе Демину, в котором рассказала, обращался ли к ней президент Владимир Зеленский за помощью.

Изначально Камалия не хотела об этом говорить, так как не знала, можно ли раскрывать такие подробности. Но она таки решилась и сказала, что таки да, Зеленский обращался к ней, но не лично.

"Я не знаю, можно ли это говорить. Он обращается не лично, звонят его люди", – рассказала певица.

Также она добавила, что сейчас занимается волонтерской деятельностью. Она помогает украинским беженцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны в Украине.

Более того, ее супруг сделал ей подарок на 45-летие, профинансировав строительство жилище для украинских беженцев. Он потратил более миллиона евро на место, где смогут разместиться 750 семей.

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