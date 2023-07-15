Также певец рассказал, почему шутит о бывшей и общается ли он с ней сейчас.

Украинский музыкант Вова Дантес признался, приглашали ли его на свадьбу его бывшей жены Нади Дорофеевой с Мишей Кацуриным. Артист считает, что было бы очень странно, если бы он и его избранница Даша Кацурина посетили церемонию.

"Меня - нет (не приглашали - УНИАН), Дашу тоже нет. Но мы знали о ней, ну до этого. А так, я думаю, что это было бы странно", - признал Дантес в интервью Марии Ефросининой.

По словам певца, сейчас его избранница общается с Кацуриным, ведь у них есть общие дети, а также некоторые вопросы, которые нужно обсуждать. Впрочем, сам он со своей бывшей почти не говорит.

"Даша с Мишей общаются, потому что у них есть общие бизнесы, нужно не забывать, и общие дети. Странно не общаться. Мы с Надей не общаемся, если только есть какие-то вопросы у нее или у меня", - пояснил артист.

Также Дантес отметил, что у него уже давно нет обид на Дорофееву. Он считает, что все это давно в прошлом.

"Я все уже пережил, у меня нет ни обид, ничего, ровно, все норм", - заявил певец.

Впрочем, многих интересует, почему же Дантес до сих пор шутит о Дорофеевой во время своих выступлений. Этот вопрос ему задала и Ефросинина. По словам певца, это такая себе защитная реакция. К тому же он не считает, что о таком не стоит шутить.

"Иногда бывает. Ну это же уместно иногда пошутить! Во-первых, потому что нужно не забывать, что я артист... Эта тема повсюду и она горячая. Поэтому если у меня будет выбор: или я пошучу или кто-то другой пошутит, только хуже или не так, как мне понравится... Ну что, мы закроем глаза и такие: "этого не происходит". Или мне к каждому подходить и говорить: "пожалуйста, не шутите об этом"... Для меня это уже какой-то сюр", - добавил Дантес.

Свадьба Дорофеевой и Кацурина - подробности

13 июля Дорофеева и Кацурин объявили, что они поженились. Звездная пара показала свадебные фото. Для церемонии певица выбрала стильное платье и вышитую фату, а ее возлюбленный поразил фанов дерзким "луком" - вместо смокинга он выбрал простой костюм, кеды и кепку.

Фаны отреагировали на свадьбу по-разному. Сеть забросала пару "пророчествами" и шутками, в частности, "досталось" Кацурину. Комментаторы критиковали его образ, а также начали писать, что он может уйти от Дорофеевой, как ушел от двух предыдущих жен. Впоследствии сама певица объяснила, почему Кацурин выбрал именно такой наряд на свадьбу. По словам Дорофеевой, все решилось за несколько дней до церемонии.

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