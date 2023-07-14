Певица отметила, что для ее избранника составляли совсем другой образ.

Певица Надя Дорофеева рассказала, почему ее новоиспеченный муж Миша Кацурин выбрал для свадьбы такой дерзкий "лук". Ресторатор и блогер отказался от классического смокинга.

Как оказалось, для Кацурина специально шили костюм. Впрочем, он не стал его надевать. По словам Дорофеевой, она и ее избранник поняли, что классический наряд ему не подойдет.

"Для Миши мы сшили костюм, который так и не использовали. Потому что это было совсем не его. А хотелось, чтобы Миша выглядел как Миша. За два дня до церемонии подобрали этот образ", - рассказала певица в интервью изданию Vogue.

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Кроме этого, Кацурин выбрал необычную кепку. Этот аксессуар ему дарила Дорофеева. Поэтому, вероятно, в таком решении блогера был определенный символизм.

По словам певицы, свадебная церемония была очень камерной. На нее пригласили только друзей и близких. Дорофеева хотела, чтобы это событие было искренним и чувственным.

"Церемония для меня - самый главный элемент свадьбы, это о любви, эмоциях, чувствах. И она получилась эмоционально-мощной. Церемониатором была моя подруга Лера Бородина, которая сильно волновалась, но именно благодаря этой искренности, это и было так чувственно и мощно. Это было единением", - рассказала певица.

Дорофеева и Кацурин поженились - что известно

Вчера, 13 июля, певица и ее избранник "взорвали" сеть. Они признались, что поженились. Для важного события Дорофеева выбрала стильное платье и вышитую фату. А вот Кацурин "выделился". На свадебных фото он позировал в кедах и кепке.

Наряды звездной пары, как и само событие, вызвали неоднозначную реакцию. Одни фаны радовались, однако другие начали "пророчить", что Дорофеева и Кацурин якобы скоро расстанутся.

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