Певица прогулялась по набережной Днепра.

Известная украинская певица Вера Брежнева вызвала волну обсуждений в сети, опубликовав видео своей прогулки по набережной Днепра в Киеве. Ролик сопровождается ее украиноязычной песней "Усе мине" и лаконичной подписью с таким же названием.

На видео певица предстает в стильном образе: черное пальто, короткое платье и высокие сапоги, дополненные темными очками. Элегантность и загадочность образа подчеркивают атмосферу ролика.

Брежнева не уточнила, когда именно было снято видео, и находится ли она сейчас в Киеве. Эта таинственность только подогрела интерес поклонников, которые засыпали ее страницу комментариями с благодарностями за поддержку Украины и надеждами на ее возвращение.

Для многих этот пост стал еще одним подтверждением патриотической позиции певицы. После начала полномасштабного вторжения Вера Брежнева переехала в Италию, где активно занималась волонтерской деятельностью и помогала украинским беженцам. Она неоднократно осуждала агрессию России и выражала свою поддержку Украине.

Реакция соцсетей:

"Как красиво, Вера!"

"Как красиво звучит!"

"Уже не дождусь премьеры, чтобы послушать полностью этот хит!"

"Все уже сказали, и я скажу: ждем песню и ждем Вас дома, Вера Викторовна! Мы все Вас обнимаем и очень любим!"

"Спасибо за позитивные слова и музыку, которые так нужны нам теперь в непростые времена"

"Вера, мне приятно, что ты обращаешь внимание! Я думаю, не воспримешь как что-то плохое, что я к тебе на "ты"? Ты мне нравишься, как человек изнутри. Надеюсь, когда-то будем иметь возможность пообщаться ближе"

Напомним, блогер "слил" нового бойфренда Брежневой.

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