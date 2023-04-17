Ведущая рассказала, что случайно обожгла сына кофе.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о досадном случае. Как оказалось, на Пасху ей пришлось везти сына в больницу. Мальчик оказался в травмпункте из-за ожога.

На своей странице в Instagram Ефросинина рассказала, что случайно обожгла сына кофе. Это произошло в поезде. Ведущая призналась, что ей очень грустно и обидно из-за всего этого.

Впоследствии Ефросинина поделилась размышлениями. Ведущая признала, что на фоне полномасштабной войны РФ против Украины все сильно изменилось.

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"В такой светлый день Пасхи я думаю о том, как последние более чем 400 дней стерли цикличность хорошего и плохого в жизни... В один день ты можешь умереть внутри от новостей о гибели невинных детей и одновременно наполниться счастьем, когда в дверях поворачивается ключ, и на пороге стоит твой муж.. Ты встречаешь Пасху в травмпункте с сыном, у которого сильный ожог, а в тот момент подруги привозят тебе куличи, подписчики находят специалистов по ожогах, а мама готовит твои любимые куриные котлетки с пюрешкой из детства, чтобы ты улыбнулась", - написала Ефросинина.

Также ведущая показала сына. Ему перебинтовали ногу, ожог, судя по всему, оказался большим. Впрочем, мальчик не унывает, он радуется, что Ефросинина рядом с ним и уделяет ему много внимания.

"Также он быстро овладел умением наматывать маму на локоть по поводу всей "запрещенки". И ужасно радуется, что мама с ним теперь 24/7", - написала Ефросинина.

Напомним, недавно сын Ефросининой вернулся в Киев. Мальчик год не был дома, ведущая решила, что позволит привезти его в Украину.

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