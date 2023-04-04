Ведущая показала встречу с сыном.

Ведущая Маша Ефросинина рассказала, что она решилась на то, чтобы ее 8-летний сын Александр вернулся в Киев. После 24 февраля 2022 года она вывезла детей за границу, однако сейчас мальчик вернулся домой.

На своей странице в Instagram Ефросинина рассказала, что сын постоянно просился в Киев. Он не был дома уже год.

"Год мой сын не был дома... Дня не проходило, чтобы он не просился в Киев. Очень сильное ощущение - видеть, как он все воспринимает сейчас", - поделилась ведущая.

Видео дня

Также Ефросинина показала щемящие кадры. На видео, которое она выложила в Stories, мальчик обнимает маму. Ведущая сейчас находится в Киеве, поэтому ее сын ехал без нее. Вероятно, его сопровождала бабушка, с которой тот оставался в Польше, пока Ефросинина летала в Украину.

Впоследствии ведущая призналась, что сейчас ей будет еще тяжелее во время воздушных тревог. Раньше Ефросинина паниковала и переживала, однако сейчас ей нужно думать еще и о безопасности сына.

"Теперь как-то нужно удваивать свои силы... Раньше из меня просто выходила "женщина-паника", а теперь добавилась еще "женщина-истеричка", - отметила Ефросинина.

Напомним, ранее Ефросинина вспомнила негативный опыт, связан с Оксаной Марченко.

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