Алексей Суханов пополнил ряды теробороны.

Известный ведущий Алексей Суханов, который вел шоу "Говорить Україна", встал на защиту Украины. Примечательно, что украинский паспорт мужчина получил только два месяца назад - до этого он имел российское гражданство.

О решении Суханова пойти в территориальную оборону сообщается на странице шоу "Говорить Україна" в Instagram.

Известно, что журналист до 2014 года жил и работал в России. Тем не менее события 2014 года заставили его покинуть родину. Для дальнейшей жизни он выбрал Украину, ведь "горд жить в одной стране с мужественными и независимыми людьми".

Телеведущий сообщил, что уже написал заявление, подписал контракт с вооруженными силами и ожидает дальнейших указаний.

"Украина сегодня является символом не только чести, но и мужественной борьбы за свое будущее. За право на свободный выбор, какой будет Украина, куда будет двигаться, и как будет жить. Мне хочется, чтобы каждый из нас глядя на то, что делает украинский народ, как он отчаянно борется за свое право, спросил себя: а на сколько способны быть мужественными и принципиальными мы?

Не просто так гибнут наши солдаты, добровольцы, все ради того, чтобы каждый из нас раз и навсегда понял, насколько важна свобода, независимость, принципиальная позиция и отстаивание ее, от малейших деталей до важных государственных моментов. Ради этого и гибнут, к сожалению, не только солдаты, но и мирное население, в том числе и дети", - отметил Суханов.

Добавим, что ранее Алексей Суханов работал на таких каналах РФ как "Дождь", ТВ3, РЕН ТВ и в нескольких других изданиях. Последние почти 10 лет являлся ведущим шоу "Говорить Україна".

Напомним, украинские звезды с плакатами спели гимн в поддержку нашего народа. В видеоролике артисты поют гимн и держат в руках призывы остановить войну, поддерживать украинских военных, которые героически держат оборону.

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