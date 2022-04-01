Алексей Суханов осудил всех, кто поддерживает путинский режим.

Популярный ведущий Алексей Суханов, который родился в России, но живет и работает в Украине, высказался о своих российских коллегах.

Он заявил, что с первого дня вторжения России в Украину ведет информационную борьбу и опровергает фейки путинской пропаганды. Также он вступил в ряды терробороны, чтобы защищать нашу страну от оккупантов.

Суханов также выразил свое презрение российским звездам, которые поддерживают путинский режим и войну в Украине. Например, Тина Канделаки.

"Пошла она нах*й. Я не хочу обсуждать и вообще не считаю нужным обсуждать действия какого-нибудь рашистского влагалища. Мне это неинтересно. И не надо ни себя, ни меня, ни кого-то из журналистов оскорблять, сравнивая, называя их коллегами. Она не коллега. Я не хочу о таких людях говорить вообще, потому что они не стоят того, чтобы мы сейчас и я в частности тратил свои эмоции на... Я не знаю даже, как их охарактеризовать, я не могу подобрать слова. Пошла она нах*й Канделаки, и все, кто поддерживает путинский режим. Все они", - высказался Алексей Суханов в программе "Зірковий шлях".

Также он отметил, что и ведущую Регину Тодоренко, которая молчит о войне в Украине, нужно "вычеркнуть" из Украины.

"Потому что впоследствии, уже в мирное время мы сможем наверняка измениться, кое-что простить, забыть и потом снова и таким образом впустить их в нашу жизнь. И это будет небезопасно", - добавил Суханов.

Напомним, ранее Алексей Суханов пошел воевать за Украину.

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