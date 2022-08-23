Потап сейчас находится в Испании.

Перед войной украинская певица Настя Каменских уехала за границу. После полномасштабного вторжения России в Украину она выступала на благотворительных концертах, где собирала деньги на помощь нашей стране.

И только совсем недавно она вернулась в Украину, но без своего супруга Потапа. Поклонников интересовал вопрос, почему рэпер сидит за границей, а не находится в родной Украине, пока здесь идет война.

На этот вопрос ответил телеведущий Слава Демин в своей программе "Слава ПРО".

"Потап пока что остается в Испании и там продолжает помогать и поддерживать Украину. Вопрос к вам, как вы думаете – где больше пользы от Потапа: за границей, собирая деньги и помощь для Украины, или все-таки дома?" – сказал Слава Демин.

Напомним, ранее Настя Каменских приехала в разрушенный Ирпень и выступила перед волонтерами "Добробата". Она исполнила гимн Украины и свои хиты, в том числе "Я - Україна".

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