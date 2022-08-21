Певица поддержала волонтеров и выступила для них.

Украинская певица Настя Каменских приехала в разрушенный Ирпень и выступила перед волонтерами "Добробата". Она исполнила гимн Украины и свои хиты, в том числе "Я - Україна".

"В Ирпене посетила место, где когда-то стоял дом Владимира Павлюка. Приехала, чтобы поддержать его и выразить благодарность волонтерам добровольческого строительного батальона "Добробат" и его руководителю за их помощь в восстановлении дома. И также поблагодарить городского голову Александра Маркушина за его вклад в это дело. С особым теплом спела для всех присутствующих в знак поддержки и веры в нашу победу", - подписала видео Настя.

Отметим, дом Владимира Павлюка был разрушен 21 марта вражеской миной. Оккупанты узнали, что Владимир, будучи вместе с сыновьями в ТРО, передавал координаты движения вражеской техники. И отомстили им за это. Оба сына были ранены. Но, к счастью, вся семья выжила.

"Теперь дом Владимира помогают отстроить волонтеры "Добробата". Они занимаются первичным восстановлением разрушенных в результате войны домов, школ, больниц. И уже помогли почти на 300 локациях", - добавила певица.

Также звезда призвала волонтеров не падать духом и помогать нуждающимся. По ее словам, наша сила именно в единении. И Каменских очень верит, что совсем скоро мы победим в этой кровавой войне.

Напомним, ранее стало известно, что группа "Антитіла" будет содержать детей, чьи родители погибли на войне.

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