Супруги отметили 19-ю годовщину свадьбы.

На днях украинский телеведущий Александр Педан отпраздновал "гранатовую" свадьбу со своей супругой Инной. В честь праздника он показал их редкие совместные фото.

Супруги сфотографировались во время прогулки в парке. Видно, что даже спустя 19 лет они счастливы вместе. Инна широко улыбалась в камеру, а Педан целовал ее в щеку.

"Мы с Инной Педан 19 лет вместе! Люблю безгранично. Утром мама поздравила нас с гранатовой свадьбой. Еле вспомнил, что гранат - это такой фрукт. Мне все написали, что гранатовая свадьба в честь драгоценного камня. Спасибо вам! И моей гранатовой жене", - подписал фото Педан. Видео дня

Известно, что будущие супруги познакомились еще в школьные годы, а встречаться начали во время учебы в университете. И уже в 2003 году они сыграли свадьбу.

В браке у них родилось двое детей - дочь Валерия и сын Марк. Кроме того, 17-летняя Валерия недавно уехала со своим бойфрендом за границу. Влюбленные живут в Польше и пока не планируют возвращаться в Украину.

Напомним, ранее Александр Педан признался, почему не пошел защищать Украину.

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