Телеведущий хотел воевать за Украину, но его не пустили.

Украинский телеведущий Александр Педан с начала полномасштабной войны решил пойти на фронт защищать нашу страну от российских оккупантов. По его словам, первым делом он пошел в военкомат, но там ему отказали.

В интервью Славе Демину телеведущий признался, что в военкомате ему предложили или быть водителем, или окопы рыть. Тогда он решил, что от него будет больше пользы, если он останется в тылу.

"Я был в военкомате. Я стою на временном учете в Хмельницком. Они меня знают. И они мне сразу сказали: "Смотри, ты не офицер запаса, у тебя нет опыта, военной кафедры. Ты нам здесь разве что водителем или окопы копать". Они мне откровенно заявили: "Ты сейчас многое делаешь и это важнее. Если нужно будет, есть контакты, ты на месте, и мы тебя найдем", - отметил Педан.

При этом он добавил, что если он понадобится на фронте, то сразу же поедет защищать Украину. Он уточнил, что хотел бы быть артиллеристом, так как в пехоте ему было бы морально сложнее.

А все потому, что пехотинцы сидят в окопах, на их позиции прилетают бомбы, есть мины. И как бы ты не хотел оттуда уйти, ты не можешь этого сделать. Ведь если ты покинешь эту территорию, то туда прийдут оккупанты. А вот артиллеристы, по словам Педана, работают быстрее.

Напомним, ранее поддержавший Россию Стивен Сигал посетил Еленовку, где оккупанты устроили теракт.

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