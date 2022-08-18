Валерия во время войны уехала в Польшу.

Украинский телеведущий Александр Педан отправил свою дочь Валерию за границу вместе с ее бойфрендом. Влюбленные во время войны уехали в Польшу.

Педан рассказал, что дети хотели пожить отдельно. Он не возражал, так как понимал, что жить в 44 квадратных метрах вшестером с собакой - это было физически невозможно. Валерии нужно готовиться к Национальному мультипредметному тесту, а ему - поработать на информационном фронте.

Поэтому он посадил свою 17-летнюю дочь и ее возлюбленного в автобус, и они отправились в Польшу.

"Сложнее всего было с Леруськой, она очень тяжело это переживала. Мы ее с парнем отправили в Польшу. Они уехали вдвоем, хотели пожить отдельно. Я посадил их прямо на автобус, и там они пожили несколько недель у поляков. Хотя они говорили, что их там ждут друзья, знакомые, родные, а как оказалось – никому двое несовершеннолетних не нужны", - рассказал ведущий в интервью "24 Каналу".

Позже влюбленные арендовали жилье. Пока возвращаться в Украину они не планируют.

Напомним, ранее Александр Педан признался, почему не пошел защищать Украину.

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