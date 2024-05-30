Егор Гордеев получил травму.

Украинский ведущий, звезда телеканала 1+1 Егор Гордеев напугал поклонников фотографией, на которой предстал на костылях и с гипсом на ноге.

На своей странице в Instagram он рассказал, что как-то вечером решил повесить шторы, но в этот момент ему срочно нужно было подключиться к онлайн-конференции.

Из-за того, что он делал одновременно сразу два дела, он упал и сломал ногу.

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"Можно периодами вести параллельно сколько угодно проектов и работать в мультизадачности 24/7, но как только однажды вечером начинаешь одновременно вешать шторы и включаться в зум, бог тебя обязательно остановит, чтобы ты не устал и взвесил свои силы", - написал с юмором Гордеев.

Реакция поклонников Гордеева

"Желаю поправиться быстрее! Мое утро начинается вместе с вами: тобой и Нелей. Накрываю крыльями молитвы, все будет хорошо"

"Блин, не смешно вообще, но когда я все это представляю, как ты вешал эти шторы, потом летел, запутываясь в них, и после приземления телефон с зумом еще упал сверху на голову, то выходит веселая картинка, как из комедийного фильма"

"Скорее встать на ноги"

"Крепкого вам здоровья и выздоровления"

Напомним, ранее звезда "Лиги смеха" Розовый после тяжелого ранения на фронте показался в инвалидной коляске.

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