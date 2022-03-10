Евгений Синельников не может выбраться из Бучи.

Ведущий шоу "Орел и решка" Евгений Синельников вместе со своей семьей сейчас находится в Буче. Он хотел вырваться из города, где уже 15 день продолжаются жуткие обстрелы, но российские оккупанты никого не выпускают.

Так, Синельников и его 9-летний сын стали заложниками российских военных. Об этом рассказал режиссер Алан Бадоев, которому удалось связаться с Евгением.

"Главный режиссер и ведущий "Орла и Решки" Евгений Синельников со своим маленьким сыном, с родственниками и как минимум еще пятью детьми находится в окружении российских солдат в Буче! Их не выпускают и не дают гуманитарный коридор", – написал Алан Бадоев в Instagram.

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