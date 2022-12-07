Летом этого года популярная телеведущая шокировала поклонников новостью о своих отношениях - она встречается с мужчиной, который младше на 20 лет.

Известная телеведущая Надежда Матвеева, которую многие знают по программе "Все буде добре", заговорила о свадьбе. В интервью KP у нее спросили о недавнем фото в белом платье, которым звезда поделилась в блоге.

Знаменитость призналась, что это старый снимок. Ей очень грустно, что сегодня нет повода нарядиться в шикарный наряд и появиться в свете софитов:

"Да, это у меня фотография еще с тех времен, когда мы снимали проект "Щасливі за сім днів". В каждом финале, когда мы уже провожали героиню в новую счастливую жизнь, у нас был праздник на съемочной площадке. Мы надевали красивые платья, и среди них было и это, оно мне очень нравится. Это те воспоминания, которые согревают. И сейчас я ловлю себя на мысли, что таких новых фотографий уже нет. Нет таких обстоятельств, чтобы надеть красивое платье, быть где-нибудь под светом софитов. Но воспоминания приятны".

Телеведущая добавила, что замуж еще не вышла, хотя многие поговаривают о ее тайном бракосочетании. Надежда Матвеева подчеркнула, что если церемония и состоится, то она будет не очень пышной.

"А что касается замужества, то это событие еще не произошло в моей жизни. Но если и будет в ближайшее время, то я уже не являюсь поклонницей платья, какой-то вечеринки, у меня такой нужды нет. Хотя сама с восхищением смотрю на фотографии, репортажи людей, у которых свадьба, церемония или просто какое-то важное событие в жизни. Это действительно очень вдохновляет", - прокомментировала телезвезда.

Личная жизнь Надежды Матвеевой

В прошлом году звезда познакомилась с мужчиной, с которым у нее завязался роман. В этом году она немного рассказала об этих отношениях, шокировав публику фактом - возлюбленный Матвеевой на 20 лет младше.

Знаменитость добавила, что такая разница в возрасте не мешает им строить свою любовь.

"Нас познакомили общие знакомые на вечеринке. Он не знал, кто я. Его даже нет в соцсетях. Он работает в сфере, связанной с медициной. Я не думала, что я буду с этим мужчиной, потому что у нас ощутимая разница в возрасте. Он младше меня на 20 лет. Мы обсудили нашу разницу в возрасте, когда начали жить вместе. Да, это вызов для нас, но это - прекрасно!" - комментировала Надя в одном из своих интервью.

Напомним, Надежда Матвеева впервые заговорила о личной жизни и новом избраннике.

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