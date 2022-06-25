Знакома со своим новым возлюбленным звезда канала СТБ уже больше года.

Телеведущая Надежда Матвеева, которая известна миллионам телезрителей по программе "Все буде добре", шокировала переменами в личной жизни. Она собралась замуж за мужчину, который младше на 20 лет. Данной новостью Матвеева поделилась в интервью проекту "Як ти?".

Надежда уверяет - то, что она знает его немного больше года - совсем не играет никакой роли. Ведь за этот относительно небольшой период они через многое прошли вместе.

"Я знакома со своим любимым больше года. За этот год мы не только наслаждались жизнью, у нас были испытания - война. И мы стали очень близкими людьми. Нас познакомили общие знакомые на вечеринке. Он не знал, кто я. Его даже нет в соцсетях. Он работает в сфере, связанной с медициной. Я не думала, что я буду с этим мужчиной, потому что у нас ощутимая разница в возрасте. Он младше меня на 20 лет", - рассказала телеведущая. Она подчеркнула, что ее избранник - не публичный человек.

Раньше Надежда была убеждена - если избранник младше женщнины - это табу. Однако она влюбилась и взгляды в корне изменились.

"Мы обсудили нашу разницу в возрасте, когда начали жить вместе. Да, это вызов для нас, но это - прекрасно! Мои мама и сын его не слишком воспринимают. Я теперь не только им принадлежу. У моего парня есть дети. Но я люблю этого мужчину, и нам очень хорошо вместе. Многие пары во время войны ломаются, а мы, наоборот, такими близкими становимся", - отметила телеведущая. Она уточнила, что ее возлюбленный уже сделал предложение. Правда, произошло это в немного нестандартных условиях - по видеосвязи. Матвеева согласилась.

Напомним, Каменских захейтили из-за ее видео с воспоминаниями.

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