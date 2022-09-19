Новостями из своей жизни она сама поделилась в блоге.

19 сентября известная украинская телеведущая отмечает свой день рождения. В честь этого Лидия Таран поделилась новостями о своей жизни. Так, сейчас она живет на две страны - Францию и Украину. В свои 45 лет Таран решила снова стать студенткой.

"День рождения, значит. Внезапно, как всегда. Шаблоны сломаны. Границы стерты. Люди — острые лезвия. Шкала возраста разбилась. Все ложное отпало. Интуиция теперь — единственный указатель. У меня была одна жизнь. А теперь их две — параллельных. Одна в Украине. И еще одно во Франции. Встречаю свой новый год на позициях, на которых совсем себя не представляла раньше", - рассказала Лидия.

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Она добавила, что стала студенткой учебного заведения во Франции, однако подробностей не раскрыла. Только уточнила, что учеба не мешает ей и дальше быть корреспондентом телеканала 1+1.

Напомним, ведущая ТСН Лидия Таран рассказала о страхе возвращаться в Украину и разрушенной квартире.

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