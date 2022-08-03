Недавно, впервые за 5 месяцев полномасштабной войны, она осмелилась приехать в Украину.

После того как РФ полномасштабно вторглась на территорию Украины 24 февраля, Лидия Таран со своей дочерью выехала из страны. Они пребывали во Франции и боялись возвращаться. Еще одной проблемой стало то, что пострадала квартира Лиды в Киеве. Однако недавно она все же решилась посетить Киев.

В интервью "НВ" Таран рассказала, почему боялась возвращаться в Украину, а также подробнее рассказала о разрушенном жилище.

"У меня есть ежедневный страх за близких. Скорее, это констатация факта. Потому что место, где я приобрела квартиру, оказалось очень неудачным. Мой дом расположен возле завода Артема, объекта, по которому постоянно пытаются попасть российские ракеты. Туда прилетало уже трижды, были человеческие жертвы, и, в принципе, нет никакой гарантии, что не прилетит еще в четвертый и пятый раз", - предполагает телеведущая.

Она поделилась, что с дочерью обосновалась в небольшом городке Нанси. Там юная Василина уже пошла в колледж.

"Наверное, осознание, насколько все спокойно и размерено здесь – это нам дается тяжелее всего. Мы живем в небольшом городке Нанси, и будто находимся уже довольно давно, но постоянно хочется ускорить темп жизни, который для французов абсолютно нормален, а для нас считается аномально медленным", - поделилась эмоциями Таран.

Напомним, заплаканные Лидия Таран и Маричка Падалко растрогали фото на фоне разбитого ЖК.

Вас также могут заинтересовать новости: