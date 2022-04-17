Тарас Тополя исполнил украинскую песню и довел телеведущую до слез.

Украинская телеведущая Маричка Падалко в прямом эфире "Марафона новостей" попросила гостя Тараса Тополю спеть украинскую песню.

Лидер группы "Антитела" выбрал песню "Ой, у вишневому саду". Он настолько чувственно ее исполнял, что Маричка расплакалась прямо в прямом эфире. Соведущий Руслан Сеничкин попытался успокоить Маричку, приобняв ее.

Отметим, Тарас Тополя состоит в рядах Вооруженных сил Украины. Он вместе с другими участниками группы "Антитела" сейчас защищает Украину от российских оккупантов, которые напали на нас 24 февраля 2022 года.

Напомним, ранее Маричка Падалко показала, как ее дети в слезах встречали отца-героя. Егор Соболев освобождал Ирпень от оккупантов.

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