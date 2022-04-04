Супруг Марички освобождал Ирпень, а сейчас его отпустили в небольшой отпуск.

Ведущая 1+1 Маричка Падалко показала щемящее видео, как ее дети встречали отца Егора Соболева, который вместе со своими собратьями освобождал Ирпень.

На кадрах видно, как Егор стоит у двери и ждет пока ему откроют. Когда он переступил порог квартиры, его дети в слезах начали побегать к нему и крепко обнимать. Это видео вызывает мурашки по коже.

"Первый короткий отгул после Ирпеня... и бесперебойная работа "Укрзалізниці" творит чудеса", - подписала ролик Падалко.

Напомним, ранее Маричка Падалко рассказала о муже-герое.

"Ирпень освобожден! Больше недели все мои мысли были в этом городе, когда Егор Соболев со своими собратьями получил там задание. Долгие дни без связи, потом одиночные смс, и сегодня наконец... Ирпень полностью освобожден от оккупантов", - говорила Маричка.

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