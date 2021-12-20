Расследование связано с Panama Papers.

Модель и звезда Болливуда Айшварию Рай Баччан допрашивают из-за возможного нарушения Закона об управлении иностранной валютой.

Об этом сообщает индийская англоязычная газета The Indian Express.

Индийские власти ведут расследование в связи с утечкой конфиденциальной информации юридической фирмы, которая произошла в 2016 году и получила название Panama Papers.

Несколько выдающихся лиц из Индии фигурировали в этих документах, среди них - "Мисс мира" 1994 года Айшвария Рай и ее муж Абхишех Баччан.

По информации СМИ, актрису и модель допросили 20 декабря по обвинениям в нарушении закона Об управлении иностранной валютой.

"Вызов на допрос является первым признаком того, что агентства активно ведут дело против Баччанов, которые, как показывают записи, в 2005 году открыли офшорную компанию Amic Partners Limited на Британских Виргинских островах", - отмечают журналисты.

Это не первый вызов 48-летней звезды, однако первый ее допрос.

Ранее Арчана Садананд, советник Айшварии Рай по коммуникации со СМИ, заявлял, что любая информация о деятельности зарегистрированных Баччанами компаний, которую получили журналисты - "ложная и неправильная".

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Анастасия Печенюк