Модель и звезда Болливуда Айшварию Рай Баччан допрашивают из-за возможного нарушения Закона об управлении иностранной валютой.
Об этом сообщает индийская англоязычная газета The Indian Express.
Индийские власти ведут расследование в связи с утечкой конфиденциальной информации юридической фирмы, которая произошла в 2016 году и получила название Panama Papers.
Несколько выдающихся лиц из Индии фигурировали в этих документах, среди них - "Мисс мира" 1994 года Айшвария Рай и ее муж Абхишех Баччан.
По информации СМИ, актрису и модель допросили 20 декабря по обвинениям в нарушении закона Об управлении иностранной валютой.
"Вызов на допрос является первым признаком того, что агентства активно ведут дело против Баччанов, которые, как показывают записи, в 2005 году открыли офшорную компанию Amic Partners Limited на Британских Виргинских островах", - отмечают журналисты.
Это не первый вызов 48-летней звезды, однако первый ее допрос.
Ранее Арчана Садананд, советник Айшварии Рай по коммуникации со СМИ, заявлял, что любая информация о деятельности зарегистрированных Баччанами компаний, которую получили журналисты - "ложная и неправильная".