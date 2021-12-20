Еще летом Гордон побывал на неформальной пресс-встрече с президентом.

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в своем инста-блоге поделился летними воспоминания с пресс-встречи с президентом Владимиром Зеленским.

На фото Гордон в компании президента и своей супруги Алеси Бацман жарил шашлыки. Также вместе с ними позировал и другой известный ведущий Савик Шустер.

Читайте также"Я тратила деньги своих мужчин": Слава Каминская рассекретила свою недвижимость"Воспоминания о лете. С друзьями на шашлыках. Зажарили Соловьева и съели. Мясо оказалось старое, жесткое и невкусное - поэтому ближе к зиме перессорились", - подписал фото Гордон.

Отметим, на фото Гордон предстал в темно-синей футболке с логотипом ФК "Динамо", а Зеленский был в серой футболке и джинсах в тон. А вот супруга Гордона - Алеся - позировала в черном кроп-топе и спортивных штанах с ярким принтом. На талию она повязала кофту.

Напомним, ранее жена Гордона объяснила, почему ни разу не ссорилась с ним.

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Автор: Диана Могилевич