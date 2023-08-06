Артист родом из РФ, однако он осуждает войну и живет в Украине.

Известный телеведущий Алексей Суханов, который родился и жил в РФ до 2012 года, рассказал о своей маме, которая осталась на территории страны-агрессора. Он со слезами признался, что не смог поздравить ее с днем рождения.

Ведущий, получивший украинское гражданство в 2019 году, не решился позвонить маме. Ему очень трудно об этом говорить, ведь эта тема, будто открытая рана.

"Второго июля я не нашел в себе силы, чтобы поздравить маму с днем рождения. Если честно, мне из-за этого больно. Потому что она же родила меня, я все равно остаюсь ее сыном. Однако у меня реально нет сил на то, что связано с тамошней жизнью. Даже нет сил, чтобы взять трубку, в которой до сих пор есть ее номер телефона. Я не удалил его. Несмотря на то, что вычеркнул большую часть своего прошлого из жизни", - признался Суханов во время разговора с Адой Роговцевой.

Актриса признала, что ситуация ведущего очень непростая. Она считает, что мать Суханова перешла определенную черту. Впрочем, Роговцева успокоила Суханова тем, что он все равно, хотя и мысленно, поздравил родного человека.

Что известно о матери Алексея Суханова

Ведущий выступил против полномасштабной войны и открыто осудил российскую агрессию. Он остается в Украине и не стесняется говорить все, что думает о Путине. А мать Суханова и дальше живет в РФ.

Он рассказывал, что 24 февраля 2022 года женщина ему звонила. Она звала ведущего "домой", однако он сказал, что его дом - Украина.

Также Суханов предлагал матери приехать к нему и жить в Киеве. Впрочем, женщина отказалась. По словам ведущего, он продолжает любить маму, однако она сделала свой выбор.

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