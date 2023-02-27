Телеведущий не общается со своей родительницей, но продолжает ее любить.

Известный украинский телеведущий Алексей Суханов, который недавно стал ведущим шоу "Говорить вся країна" на 1+1, дал откровенное интервью программе ЖВЛ. Мужчина рассказал, что за последний год он прекратил общение со многими людьми.

Речь идет как о тех, которые поддержали кровавую политику Путина, так и о тех, с кем годами объединяли антипутинские взгляды.

"Мне от этого не больно. Если ты остаешься честным перед своей системой ценностей, выбирая ее, а не семью, ты остаешься человеком. Возможно, одиноким. У меня одна жизнь. Почему я должен ее тратить на объяснение того, что нужно кому-то сделать? Все мы взрослые люди. Зачем это мне?" - сказал Суханов.

Телеведущий вспомнил, что еще до 24 февраля 2022 года приглашал свою маму в Киев. Женщина бывала в украинской столице и ей очень понравилось, однако выехать из России она не захотела.

"Я хочу обратить внимание на то, что я очень люблю свою маму, и никаких обид у меня на нее нет. Но приведу такой пример: до войны на востоке Украины я предлагал переехать в Юрмалу. У меня было там разрешение на проживание, но она не переехала. Потом еще было несколько попыток. Она приезжала в Киев, когда мы праздновали юбилей программы. Мы гуляли по Киеву, все было хорошо, она была впечатлена. Зачем мне кого-то тянуть, если она не хочет?" - вспомнил Алексей.

Напомним, после 24 февраля 2022 года мама Алексея Суханова предлагала ему вернуться домой в Россию, на что мужчина ответил, что его дом в Украине. К слову, здесь он получил гражданство.

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