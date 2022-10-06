До 2014 года Алексей жил в РФ, однако последние годы находился и работал исключительно в Украине.

Известный телеведущий Алексей Суханов, который родился и жил в России до 2014 года, а затем переехал в Украину, вспомнил, каким было 24 февраля для него. Так, он вспомнил звонок от мамы, которая сейчас живет в РФ. В интервью ЖВЛ Суханов поделился деталями.

"Мама в начале полномасштабного вторжения позвонила и сказала: "Давай уже возвращайся домой". Я говорю: "То есть? Мой дом здесь. Может, ты до сих пор этого не поняла с 2014 года, но мой дом здесь. И у меня нет другого дома", - вспомнил знаменитый ведущий.

Он подчеркнул, что был просто шокирован тем, что Россия все же начала бомбить мирные города. Однако даже несмотря на это даже и не думал убегать. Сразу после вторжения он пошел в ТрО, где служил два месяца, пока на Киевщине шли ожесточенные бои.

"Мы пытались как-то контролировать ситуацию. Дежурили мы в нашем районе. Мы, конечно, навели порядок в подъезде: заперли двери и все заклеили. И мы пошли с соседом в тероборону", - поделился Суханов.

Напомним, Остапчук и Суханов поскандалили в прямом эфире из-за русских песен.

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