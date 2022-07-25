Муж покойной телезвезды Русланы Писанки сейчас переживает непростое время. Так, у себя на странице в Facebook Игорь Исаков показал фото с супругой двухлетней давности.
На снимке супруги изображены в масках. Игорь нежно целует Руслану, а та довольно смотрит в камеру.
Это ностальгическое фото мужчина подписал коротко: "Матерь Божья, заботься о ней…".
"Вечная память вашей Руслане, она была возле вас красивой женщиной. Берегите себя", "Царство небесное Русе, пусть покоится с миром, а вам - силы все выдержать", "Игорь, дорогой, ты был настоящей поддержкой и любовью Руси! Это счастье, что вы встретились и прожили такую яркую глубокую жизнь вместе! Как-то надо найти ту мудрость отпускать самого дорогого человека", - пишут пользователи в комментариях, пытаясь как-то поддержать Исакова.
Напомним, сердце Русланы Писанки остановилось 19 июля. Как позднее сообщил ее муж, она боролась с онкологией. Шестая химиотерапия не дала результатов - состояние звезды только ухудшалось.
Как рассказала Ольга Сумская, Писанку уже кремировали. Ее привезут в Киев и похоронят на Байковом кладбище.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Иракли Макацария женился: он не сдержал слез, увидев невесту (фото)
- "Повалий спалила мосты с Украиной": Сумская высказалась о главной предательнице (видео)
- Влад Яма рассказал, что они с женой планируют еще двоих детей: "Лилиана беременна?"
- Любитель Путина Киркоров зовет раненых оккупантов на концерт в Крыму