На снимке пара позирует в медицинских масках, ведь тогда была вспышка коронавируса.

Муж покойной телезвезды Русланы Писанки сейчас переживает непростое время. Так, у себя на странице в Facebook Игорь Исаков показал фото с супругой двухлетней давности.

На снимке супруги изображены в масках. Игорь нежно целует Руслану, а та довольно смотрит в камеру.

Это ностальгическое фото мужчина подписал коротко: "Матерь Божья, заботься о ней…".

"Вечная память вашей Руслане, она была возле вас красивой женщиной. Берегите себя", "Царство небесное Русе, пусть покоится с миром, а вам - силы все выдержать", "Игорь, дорогой, ты был настоящей поддержкой и любовью Руси! Это счастье, что вы встретились и прожили такую яркую глубокую жизнь вместе! Как-то надо найти ту мудрость отпускать самого дорогого человека", - пишут пользователи в комментариях, пытаясь как-то поддержать Исакова.

Напомним, сердце Русланы Писанки остановилось 19 июля. Как позднее сообщил ее муж, она боролась с онкологией. Шестая химиотерапия не дала результатов - состояние звезды только ухудшалось.

Как рассказала Ольга Сумская, Писанку уже кремировали. Ее привезут в Киев и похоронят на Байковом кладбище.

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