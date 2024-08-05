Сейчас ведущая находится во Львове.

Известная украинская ведущая Ольга Фреймут, которые после начала полномасштабного вторжения уехала жить в Великобританию, неожиданно вернулась на родину. Знаменитость приехала в Украину вместе с младшей дочкой.

В своем Instagram Фреймут вышла на связь и показалась в одном из отелей Львова. Вероятно, вместе с 8-летней Евдокией ведущая проведет некоторое время в этом городе. Она лаконично подписала фотографию: "Дома".

Также Ольга поделилась кадрами дочери. Вместе они провели время за завтраком. Евдокия поразила знанием этикета, которому ее учит звездная мама. В 8 лет девочка прекрасно разбирается в столовых приборах. Она рассказала об одном из правил подписчикам Фреймут.

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"Я буду есть бульон, потому что острые ложки предназначены для того, чтобы есть бульоны и борщи. А круглые ложки - для того, чтобы есть супы и пюре", - сказала Евдокия.

В то же время в Украине находится и старшая дочь звезды - 18-летняя Злата Митчелл. Она вернулась в июле. Девушка сейчас приехала в Киев, где наслаждается летними каникулами. На своей странице в Instagram она опубликовала фото столичного здания, на террасе которого сидела влюбленная пара.

"Киев - такая любовь", - написала Злата.

К слову, у Фреймут трое детей. Злата начала жить отдельно в 14 лет, переехав в США. Также звезда воспитывает 6-летнего сына Валерия и Евдокию.

Напомним, ранее дочь Ольги Фреймут обратилась к покойной Фарион и показала ее могилу. Девушка поехала на львовское кладбище.

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