Девочке недавно исполнился месяц.

19-летний украинский певец, победитель шоу "Голос країни-10" Роман Сасанчин вместе со своей женой Иванной покрестили новорожденную дочь Элизабет. Девочке недавно исполнился месяц.

Видеороликами с обряда Роман поделился со своими подписчиками в Instagram.

"Сегодня важный для нас день – "Крещение Элизабет". Спасибо, кто сегодня с нами разделяет этот радостный момент жизни", – написал Роман в подписи к одному из видео.

"Поздравляем вас", "Пусть растет здоровой и счастливой", "Божьей благодати и охраны вашей принцессе", "Счастливчик", "Счастья вам", – отреагировали подписчики в комментариях.

Судя по некоторым из опубликованных роликам в сторис, после крещения в церкви гости и супруги поехали праздновать в заведение.

Читайте также"Видеть не хочу": жена Романа Сасанчина рассказала о семейной ссореНапомним, супруге Сасанчина Иванке сделали кесарево сечение. Роман присутствовал на родах и первым взял ребенка на руки.

"Еще до родов я сразу предупредил жену, что я буду с ней на родах, потому что это таинство, которое возможно будет только один раз в нашей жизни, и я очень хочу поддерживать ее. Это очень важно для нас", – говорил Сасанчин.

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