Иванне стало плохо, у нее поднялась температура.

Жену 19-летнего победителя "Голоса страны" Романа Сасанчина Иванну госпитализировали. Девушке стало плохо, а ее муж остался с младенцем на руках. В конце декабря 2021 года у них родилась дочь.

На своей странице в Instagram Иванна рассказала о госпитализации и даже показала фото из палаты. Однако что именно произошло, она не рассказала.

Жена Сасанчина попала в больницу 19 января, она жаловалась на высокую температуру и плохое самочувствие. Еще за несколько дней до этого Иванна рассказывала, что имеет проблемы с грудным вскармливанием, у нее сильно болела грудь.

Уже в палате девушка рассказала, что ей делали капельницы, давали таблетки. От всех манипуляций у нее болит голова, она очень хочет домой и уже не может лежать в больнице. Иванна жалуется, что пролежала под наблюдением врачей почти всю свою беременность, а теперь ей вновь приходится быть вдали от семьи.

Тем временем Сасанчин, оставшийся на руках с младенцем, отправился к родственникам. Победитель "Голоса" познакомил дочь с ее дедушкой и бабушкой. Скорее всего, певец повез ребенка к родителям чтобы те еще и помогли ему с уходом за ней.

Сейчас состояние Иванны улучшилось, однако ее так и не отпускают домой. Температура уже нормализовалась, поэтому жена Сасанчина мечтает поскорее выписаться из больницы.

Напомним, недавно Иванне стало настолько плохо, что она срочно нуждалась в помощи мужа. Однако тот не мог быстро прийти домой, из-за чего девушка устроила ему ссору.

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