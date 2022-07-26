Татьяна Кравченко назвала поддерживающую Украину Кошмал подлой.

Актриса родом из Донецка Татьяна Кравченко, сыгравшая роль Валюхи в популярном сериале "Сваты", в негативном ключе высказалась о своей коллеги Анне Кошмал, которая выражает свою антивоенную позицию и поддерживает Украину.

Так, Кошмал заявила, что больше не хочет сниматься в одном сериале с актерами, поддерживающими российскую агрессию. На это отреагировала и ее сериальная бабушка.

"Ждать благодарности от этой артистки – глупо, а быть ей неблагодарной – подло. Когда она заболела, вся съёмочная группа переживала за неё. Федя ночью повез в скорую! Какая же она подлая", – сказала Кравченко.

Кроме того, Федор Добронравов, которого упомянула Кравченко, также поддерживает войну в Украину. Более того, он навещал раненых оккупантов в больницах. Там он желал захватчикам скорейшего выздоровления.

Напомним, ранее актриса сериала "Сваты" Инна Королева поддержала войну в Украине и заявила, что актриса Анна Кошмал, выступающая против кровопролития в нашей стране и геноцида украинского народа, "не помнит добра".

Вас также могут заинтересовать новости: