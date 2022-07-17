Девушке поставили капельницу с витамином С.

Украинская актриса Анна Кошмал в инста-сториз показала, как лежит под капельницей.

"Тяжелое для всех нас утро. Спасибо за заботу и за то, что всегда готовы принять и поставить на ноги", - написала Кошмал.

Поклонники сразу же выразили свою обеспокоенность и начали расспрашивать, что случилось. А в СМИ начала распространяться информация о том, что девушка и вовсе попала в больницу.

Актриса поспешила ответить, что в больницу она не попадала. Она приехала в центр косметологии, где ей поставили капельницу с витамином С для улучшения ее состояния.

"Со мной все ок. Ни в одну больницу я не попадала. В центре косметологии мне ставили капельницу с витамином С для улучшения самочувствия. Никакой драмы", - написала позже Анна.

Напомним, ранее главная героиня "Сватов" Анна Кошмал отказалась сниматься в продолжении сериала.

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