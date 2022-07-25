Инна Королева заявила, что украинцам нужна психологическая помощь.

Актриса сериала "Сваты" Инна Королева поддержала войну в Украине и заявила, что актриса Анна Кошмал, выступающая против кровопролития в нашей стране и геноцида украинского народа, "не помнит добра".

Об этом сообщает "Экспресс-газета".

Так, Королева рассказала, что однажды путинист Федор Добронравов спас Кошмал жизнь. Поэтому он не заслужил такой агрессии со стороны актрисы.

Стоит отметить, что сам Добронравов также поддерживает войну в Украине. Ранее в росСМИ опубликовали видео, как актер навестил раненых оккупантов в больницах. Там он желает захватчикам скорейшего выздоровления.

"Нельзя так кидаться… Это неприятно. Ой, ребят, там всем нужна психологическая помощь, это высказывание не только с ее стороны, они уже настолько частые, что не воспринимается всерьез. Не можешь понять — это агония у человека или упадок сил", - сказала Королева.

Также она предложила Кошмал обратиться за психологической помощью. При этом она уточнила, что помощь нужна всем украинцам, которые осуждают войну и призывают остановить ее.

Напомним, ранее звезда "Сватов" Кошмал ответила, общается ли с российскими коллегами.

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